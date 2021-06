Sampdoria, ultimatum a Dionisi: Vieira resta l'alternativa in panchina

Sono ore decisive per la panchina della Sampdoria. Il club blucerchiato, infatti, aspetterà fino a domani Dionisi, scelto come successore di Ranieri ma ancora sotto contratto con l'Empoli. Come è noto, l'ostacolo è rappresentato dall'indennizzo economico richiesto dal presidente Corsi, che Ferrero non ha intenzione di versare.

Le sensazioni restano così negative, con il piano B già pronto: si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista di Juve e Inter, offerto nei giorni scorsi da un noto intermediario. Giornata importante anche per la panchina del Brescia, con Pippo Inzaghi ormai vicinissimo a diventare il nuovo manager delle Rondinelle.

Infine, ecco la firma di Di Francesco col Verona. Dopo la rescissione col Cagliari, oggi ufficiale, il tecnico abruzzese ha iniziato la sua nuova avventura come erede di Juric. L'accordo, raggiunto già da diversi giorni, è di due anni a circa 1 milione di euro a stagione