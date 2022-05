Amichevole Empoli-Ucraina il 17 maggio per dire "no alla guerra"

E' stata fissata per martedì 17 maggio alle 20:30 l'amichevole tra Empoli e Ucraina. Un messaggio, oltre che una partita di calcio, per dire no alla guerra. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli sfiderà la nazionale ucraina, guidata da Oleksandr Petrakov, che si sta preparando agli spareggi mondiali di giugno (a Glsgow contro la Scozia e poi, se batterà gli Highlanders, a Cardiff contro il Galles). Una serata di calcio, ma anche di amicizia e solidarietá in programma martedì 17 maggio, alle 20.30 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. L'Ucraina sta svolgendo un ritiro in Slovenia con i calciatori che prendono parte al campionato ucraino in preparazione al playoff di giugno per il mondiale di Qatar 2022 e giocherà alcune amichevoli prima delle sfide ufficiali. L'incasso, di comune accordo con la Federazione ucraina, sarà devoluto interamente a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell'Ucraina. I fondi saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri assegnati per coprire le esigenze più urgenti.