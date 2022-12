Amin Younes aggredito dall'allenatore dell'Utrecht (che poi si dimette)

Episodio a dir poco incredibile quello vissuto da Amin Younes, ex esterno del Napoli in azzurro dal 2018 al 2020. Il giocatore oggi all’Utrecht - racconta il quotidiano olandese De Telegraaf - durante un allenamento del ritiro che la squadra sta svolgendo in Spagna ha avuto un’animata discussione con il suo ormai ex allenatore, Henk Fraser, che lo ha aggredito afferrandolo per il collo.

🗞️ Hoofdtrainer Henk Fraser heeft de samenwerking opgezegd na een incident op het trainingsveld.#fcutrecht #vanuithethart — FC Utrecht (@fcutrecht) December 14, 2022

Fraser ha in seguito consegnato al club le sue dimissioni: «Non mi era mai successo e non va bene né per me né per il club. Ho danneggiato la società col mio comportamento e mi dispiace. Ho deciso di dimettermi, non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte», ha ammesso. Thijs van Es, direttore generale del club olandese, si è limitato a confermare l’addio dell’allenatore: «Henk ha mostrato un comportamento che eccede il limite di quanto consentito».