Ultimo aggiornamento: 12:54

Evasione fiscale pereuro quando allenava il Real Madrid. Questa l'accusa che arriva dalla Spagna in queste ore per, ex allenatore dele attuale guida dell'Everton in Inghilterra. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca,sarebbe stato denunciato dalla Procura spagnola al Ministero del Tesoro per i reati fiscali che risalgono al periodo compreso tra il 2013 ed il 2015, proprio quando allenava nella capitale i blancos.Secondo le accuse, sin dal suo arrivo in Spagna nel 2013avrebbe utilizzato una complessa rete di società di comodo con sedi in paradisi fiscali per nascondere una parte dei suoi ricavi dall'Agenzia delle Entrate spagnola. Quello di Carletto è solo uno degli spinosi casi legati al fisco e al calcio seguiti in Spagna: oltre ai noti Messi , nel mirino delle Autorità negli ultimi anni ci sono finiti personaggi illustri come José, Radamel Falcao, Alexis Sanchez, Diego Costa, Javier, Marcelo o Angel Di Maria.