Il futuro dipuò già essere scritto e fare rima con l'Inghilterra. Dopo le avances dell'Arsenal, infatti, c'è l'Everton a pensare all'ormai ex Napoli per rilanciare la squadra dopo un avvio di stagione molto negativo.Secondo Sky Sports Uk, Ancelotti ha raggiunto Liverpool nel pomeriggio per incontrare la dirigenza dei Toffees, che attualmente occupano la sedicesima posizione in Premier League: due settimane fa hanno esonerato il managerdopo il ko nel derby col il Liverpool, affidando provvisoriamente la squadra a. Ovviamente Ancelotti, in caso di intesa con l’Everton, dovrà risolvere il proprio contratto con il Napoli.