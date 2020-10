Netta vittoria, 4-0, del Chelsea di Frank Lampard contro il Crystal Palace nella sfida valida per la quarta giornata di Premier League disputata oggi pomeriggio allo Stamford Bridge. I 'blues' passano in vantaggio al 50' con Ben Chilwell, al 66' il raddoppio di Kurt Zouma, a chiudere l'incontro una doppietta di Jorginho che realizza altrettanti rigori al 78' e all'82'. Il secondo successo in campionato porta il Chelsea a 7 punti, ferma a 6 la squadra guidata da Roy Hodgson. A punteggio pieno invece l'Everton di Carlo Ancelotti, che ha battuto il Brighton per 4-2 e per il momento è in testa a punteggio pieno con una doppietta di Rodriguez, un gol ciascuno di Mina e Calvert-Lewin. Inutili le reti per gli ospiti di Maupay e Bissouma.. Ultimo aggiornamento: 18:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA