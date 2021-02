Una vera disavventura per Carlo Ancelotti, l'ex allenatore del Napoli che ha visto sottrarsi la cassaforte nella sua casa di Liverpool ieri sera. Due uomini a volto coperto si sono introdotti nella proprietà dove l'allenatore di Reggiolo risiede approfittando della sua assenza.

Secondo quanto riportato da Liverpool Echo, a mettere in fuga i ladri è stata Katia, figlia dell'attuale allenatore dell'Everton che era in casa. Nessuna conseguenza se non tanta paura per la figlia di Carletto che ha vissuto anche a Napoli durante la sua esperienza azzurra.

