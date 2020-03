LEGGI ANCHE

😡Carlo Ancelotti shown a red card at full timepic.twitter.com/c1dSlD91ws — The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) March 1, 2020

Finale di gara incandescente quello di ieri per. Il suo Everton era atteso da una importante gara interna contro il Manchester United, partita finita 1-1, ma i minuti che hanno seguito il triplice fischio sono stati concitati per l'ex allenatore del Napoli Il Var, infatti, nel finale aveva annullato un gol all'Everton che sarebbe valso la vittoria e Ancelotti è corso dal gruppo arbitrale a partita finita per avere spiegazioni. Dopo gli inviti del direttore di gara a tornare negli spogliatoi, adè stato mostrato il cartellino rosso tra la pioggia di critiche dei tifosi dell'Everton.