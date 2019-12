LEGGI ANCHE

«Ho cercato di prenderlo prima che firmasse per l'Everton. È un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni». Così Carlo Ancelotti parla di, calciatore che ha provato a portare a Napoli quando ha lasciato la Juventus la scorsa estate prima di andare in Premier League. «Consiamo amici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare».L'ex allenatore azzurro si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi: «Abbiamo una buona squadra, un mix di giovani e giocatori esperti. Possiamo ovviamente migliorare, ma ci aspetta un periodo con partite importanti. Vogliamo essere competitivi in. Dobbiamo crescere, il club è molto ambizioso», ha aggiunto. «Ho già battuto il Liverpool quest'anno, mi piacerebbe rifarlo anche sulla panchina dell'».