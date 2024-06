Ancelotti, perché ha il sopracciglio alzato: il motivo della sua espressione

Stasera si terrà la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Gli spagnoli scenderanno in campo con la solita formazione carica di talenti e di qualità, con Vinicius Jr. e Rodrygo che si preparano a mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria. La situazione sarà rovente fin da subito. I tifosi contribuiranno a rendere Wembley incandescente. Tra i protagonisti c'è, senza dubbio, Carlo Ancelotti: allenatore della squadra spagnola. In molti avranno notato che alza il sopracciglio in modo inconsueto. Vediamo perché.

Ancelotti e il sopraciglio alzato: il motivo

Una domanda che è venuta in mente a tutti i tifosi e gli appassionati che abbiano guardato almeno una partita di calcio con Ancelotti in panchina. Un po' come le guance rosse di Jupp Heynckes che si accendevano quando la situazione lo richiedeva, allo stesso modo "Carletto" alza il suo ormai celebre sopracciglio. Un radar, un modo per concentrarsi, un segno di perplessità o il risultato di un colpo di gioco? Per anni in molti hanno cercato di dare una spiegazione a tale fenomeno. A spigarlo è stato proprio il tecnico stesso durante una conferenza stampa. Mentre era al Bayern Monaco, in un incontro con i giornalisti del 2016, Ancelotti ha risposto una volta per tutte alla domanda sul suo sopracciglio alzato fornendo lui stesso la spiegazione: «Non riesco a controllarlo.

A volte quando rivedo un'intervista mi sorprendo di come il sopracciglio si alzi senza il mio controllo». Un riflesso incondizionato, quindi, concetto ripetuto anche quando era al Napoli nella stagione 2018-2019.