Anche la Samp passa a Crotone: decide la rete di Quagliarella

Lo Scida è terra di conquista. In Calabria passa la Samp, che batte il Crotone (0-1) grazie alla rete di Fabio Quagliarella, arrivata all'inizio della ripresa. A differenza delle altre volte però, stasera i rossoblù non ci hanno nemmeno provato ad andare a riprenderla la partita, incassando così la sesta sconfitta consecutiva. La truppa di Ranieri ha avuto vita facile nel gestire la gara, ed è andata vicina al raddoppio ancora con Quagliarella, che ha centrato Cordaz dopo l'assist di Gabbiadini. Risultato giusto, che non cambia né la stagione dell'una, né dell'altra squadra. Ranieri e Cosmi non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. E i ritmi bassi visti allo Scida sono stati quasi da vacanza anticipata. La nota della serata se la merita sicuramente l'attaccante che l'ha decisa: che tocca 11 reti in campionato e 175 in serie A. Uno dei gol più semplici, a porta vuota, dopo la palla dolcissima servita dal compagno di reparto Gabbiadini, bravo a credere nell'errore di Luperto e poi apparecchiare per il bomber 38enne: che di fermarsi non sembra avere proprio voglia.