L'accordo che era nell'aria ora è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton. Questa mattina il club inglese ha comunicato dai propri canali l'ufficialità della firma dell'ex allenatore del Napoli, esonerato dal club di Aurelio De Laurentiis lo scorso 10 dicembre. Il contratto di Ancelotti con l'Everton durerà fino al prossimo 2024.

«Arrivo in un club che ha grande storia e tanti tifosi» le prime parole di Carletto al sito ufficiale degli inglesi. «La società ha voglia di fare qualcosa di importante e sono felice di poter lavorare con loro. Ho già visionato le ultime prestazioni della squadra, so cosa possono dare questi calciatori. Duncan ha fatto un gran lavoro in queste settimane. Organizzazione e disciplina sono ingredienti necessari nel calcio e sono certo che le ritroveremo anche noi».



