Andorra, incendio stadio Nazionale prima del match con l'Inghilterra

Una parte dello stadio di Andorra ha preso fuoco alla vigilia della sfida con l'Inghilterra. A poche ore dall match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2022, Sky Sports ha trasmesso in diretta l'incendio proprio durante il collegamento dell'inviato al seguito della Nazionale inglese. Nelle immagini si vedono le fiamme divampare nella tribuna del piccolo Estadi Nacional. Al momento ancora non si conoscono ancora le cause dell'incendio, né i danni. Andorra-Inghilterra è in programma sabato e lo stadio contiene circa 3000 posti.

Andorra stadium on fire pic.twitter.com/eldYbRamXd — Dan King (@DanKing_1974) October 8, 2021