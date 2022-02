Anguissa e il Camerun ko ai rigori ma non rientrerà subito a Napoli

All’ultimo respiro. Anzi, all’ultimo rigore. Il Camerun di Frank Anguissa non va in finale di Coppa D’Africa, eliminato dall’Egitto dell’avversario Salah solo ai calci di rigore. Il match si era concluso al 90° sullo 0-0 dopo tante occasioni sprecate da una parte e dall’altra, poi nessuna emozione ai supplementari, con l’Egitto senza allenatore vista l’espulsione di Queiroz.

120 minuti in campo per Anguissa, il centrocampista del Napoli è stato tra i più propositivi dei suoi nella prima ora di gioco. Decisivi i tre rigori di fila sbagliati da Moukoudi, Siliki e N’Jie. Per l'azzurro, però, nessun rientro anticipato: il Camerun giocherà l’ultima partita del torneo domenica 6 febbraio contro il Burkina Faso, per decidere la finale 3°/4° posto nella competizione.