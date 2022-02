Anguissa, stavolta ok ai rigori: Camerun 3º, ora il ritorno a Napoli

Una finalina riparatrice per il Camerun di Frank Anguissa. La squadra padrona di casa, dopo la sconfitta ai rigori in semifinale contro l’Egitto, supera il Burkina Faso solo ai rigori e dopo una rimonta indimenticabile. Il match era iniziato infatti con un rotondo 0-3 che il Camerun ha saputo ribaltare nella ripresa con la doppietta di Aboubakar.

Ai rigori, i padroni di casa si impongono 5-3. Delusione riparata per lo stesso Anguissa. Il centrocampista de Napoli però ha risparmiato minuti ed energie: Anguissa non è partito titolare e non è subentrato a gara in corso. L’azzurro potrà ora fare ritorno a Napoli e aggregarsi al gruppo di Spalletti.