La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi dalla 35a alla 37a giornata del campionato di calcio: di seguito il calendario completo delle partite dall'8 al 17 maggio. Occhi puntati su Juventus-Inter: il match, che potrebbe rivelarsi decisivo per la squadra di Antonio Conte si giocherà sabato 15 maggio alle 18. Inter che si avvia, a meno che non si verifichi un vero e proprio crollo improvviso e repentino, a superare il Milan per il numero di scudetti vinti.

Serie A, ecco anticipi e posticipi fino alla 34ª giornata. Inter-Sassuolo si recupera il 7 aprile

35a giornata

08/05/2021 Sabato 15.00 Spezia-Napoli

08/05/2021 Sabato 15.00 Udinese-Bologna

08/05/2021 Sabato 18.00 Inter-Sampdoria

08/05/2021 Sabato 20.45 Fiorentina-Lazio

09/05/2021 Domenica 12.30 Genoa-Sassuolo

09/05/2021 Domenica 15.00 Benevento-Cagliari

09/05/2021 Domenica 15.00 Hellas Verona-Torino

09/05/2021 Domenica 15.00 Parma-Atalanta

09/05/2021 Domenica 18.00 Roma-Crotone

09/05/2021 Domenica 20.45 Juventus-Milan

36a giornata

11/05/2021 Martedi 20.45 Napoli-Udinese

12/05/2021 Mercoledì 18.30 Cagliari-Fiorentina

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Atalanta-Benevento

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Bologna-Genoa

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Inter-Roma

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Lazio-Parma

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Sampdoria-Spezia

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Sassuolo-Juventus

12/05/2021 Mercoledì 20.45 Torino-Milan

13/05/2021 Giovedì 20.45 Crotone-Hellas Verona

Pagelle Roma-Udinese, Veretout domina, De Paul scompare

37a giornata

15/05/2021 Sabato 15.00 Genoa-Atalanta

15/05/2021 Sabato 15.00 Spezia-Torino

15/05/2021 Sabato 18.00 Juventus-Inter

15/05/2021 Sabato 20.45 Roma-Lazio

16/05/2021 Domenica 12.30 Fiorentina- Napoli

16/05/2021 Domenica 15.00 Benevento-Crotone

16/05/2021 Domenica 15.00 Udinese-Sampdoria

16/05/2021 Domenica 18.00 Parma-Sassuolo

16/05/2021 Domenica 20.45 Milan-Cagliari

17/05/2021 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Bologna

Calcio, stasera Fiorentina-Inter