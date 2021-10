Dopo l'addio all'Inter, appena tornato al successo in Serie A dopo undici anni, Antonio Conte ha deciso di intraprendere la carriera di opinionista tv. Ma evidentemente è destinata a durare poco. Infatti i successi dell'ex ct della Nazionale in Premier League con il Chelsea non sono entrati nel dimenticatoio. Il Newcastle avrebbe fatto un sondaggio con lo staff di Conte per capire le possibilità di un suo ritorno in panchina. Secondo i tabloid britannici, sarebbero già iniziati i "casting" per il post Steve Bruce. Penultimo e con neanche una vittoria conquistata, al Newcastle avrebbe proprio bisogno di una sterzata per risollevarsi in classifica, e non solo. Dal canto suo, Antonio Conte ora commentatore di Sky Sport, troverebbe allettante la proposta degli inglesi, e potrebbe quindi buttarsi su questa nuova avventura.