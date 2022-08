Antony allo United per 100 milioni: sfuma l'assalto a Osimhen

100 milioni e qualcosa in più, questa la cifra che l'Ajax alla fine potrebbe guadagnare dal Manchester United per il passaggio in Premier League di Antony. Il club olandese - che affronterà il Napoli in Champions - toglie anche dal mercato indirettamente Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli era infatti stato accostato allo United nell'ambito della trattativa Cristiano Ronaldo, che ora non si farà vista l'ingente spesa per l'esterno brasiliano. Il portoghese invece rischia di restare ancora a Manchester per sei mesi.