Bibiana Steinhaus, unica arbitro donna della Bundesliga, appende definitivamente il fischietto al chiodo. Dopo l'incontro di ieri di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, vinto dai bavaresi per 3-2, ha annunciato la fine della sua carriera, a 41 anni. «Come molte persone, sono stata costretta a ripensare alle mie priorità durante la crisi del coronavirus e, dopo una discussione con Lutz Michael Fröhlich, direttore sportivo d'élite della DFB, ho deciso di concludere la mia carriera nazionale e internazionale», ha dichiarato la pioniera del mestiere in Europa per le donne.