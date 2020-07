Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, riunito oggi in Roma, ha deliberato la nomina dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali CAN D, CAI e CAN 5, e del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, per la Stagione Sportiva 2020/2021. Queste le nomine:



C.A.N. D: Andrea GERVASONI Mantova (nuovo Responsabile)

C.A.I.: Dino TOMMASI Bassano del Grappa (nuovo Responsabile)

C.A.N. 5: Angelo MONTESARDI Brindisi (confermato Responsabile)

SETTORE TECNICO ARBITRALE: Matteo Simone TREFOLONI(nuovo Responsabile)



Ufficializzati anche i responsabili dei CRA regionali.



Fabrizio LANCIANI Avezzano nuovo

(Abruzzo)



Enzo GALLIPOLI Matera confermato

(Basilicata)



Francesco LONGO Paola confermato

(Calabria)



Giancarlo RUBINO Salerno nuovo

(Campania)



Sergio ZUCCOLINI Reggio Emilia confermato

(Emilia Romagna)



Andrea MERLINO Udine confermato

(Friuli V. G.)



Giulio DOBOSZ Roma 2 confermato

(Lazio)



Fabio VICINANZA Albenga confermato

(Liguria)



Alessandro PIZZI Saronno confermato

(Lombardia)



Carlo RIDOLFI Ancona confermato

(Marche)



Alessandro PETRELLA Termoli confermato

(Molise)



Luigi STELLA Torino confermato

(Piemonte V.A.)



Nicola Giovanni AYROLDI Molfetta confermato

(Puglia)



MARCELLO ANGIUONI Oristano nuovo

(Sardegna)



Michele CAVARRETTA Trapani confermato

(Sicilia)



Vittorio BINI Lucca confermato

(Toscana)



Luca CIANCALEONI Foligno confermato

(Umbria)



Massimo BIASUTTO Vicenza nuovo

(Veneto)



Mirco IACOPETTI Bolzano confermato

(C.P.A. Bolzano)



Giorgio DAPRA’ Trento confermato

(C.P.A. Trento) Ultimo aggiornamento: 21:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA