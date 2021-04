Sono stati pubblicati i nomi dei giudici di gara che scenderanno in campo per arbitrare le partite valide per la 12a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma per il prossimo weekend. Di seguito i match calendarizzati.

Serie A, bufera sulla Lega Calcio: 7 club chiedono le dimissioni di Dal Pino

Atalanta-Juventus domenica 18 aprile alle 15

Arbitro: Orsato

Assistenti: Giallatini-Preti

IV uomo: Sacchi

Var: Fabbri

Avar: Liberti

Bologna-Spezia domenica 18 aprile alle 15

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Tardino-M.Rossi

IV uomo: Rapuano

Var: Manganiello

Avar: Passeri.

Cagliari-Parma sabato 17 aprile alle 20,45

Arbitro: Valeri

Assistenti: Bindoni-Del Giovane

IV uomo: Sozza

Var: La Penna

Avar: Cecconi

Crotone-Udinese sabato 17 aprile alle 15

Arbitro: Massimi di Termoli;

Assistenti: Capaldo-Dei Giudici; ;.

IV uomo: Paterna

Var: Nasca

Avar: Longo

Lazio-Benevento domenica 18 aprile alle 15

Arbitro: Ghersini

Assistenti: L.Rossi-Bercigli; ;

IV uomo: Di Martino

Var: Banti

Avar: Di Vuolo

Milan-Genoa domenica 18 aprile alle 12,30

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Vivenzi-Lo Cicero

IV uomo: Abbattista

Var: Chiffi

Avar: Valeriani.

Napoli-Inter domenica 18 aprile alle 20,45

Arbitro: Doveri

Assistenti: Costanzo-Ranghetti

IV uomo: Marini

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi.

Sampdoria-Verona sabato 17 aprile alle 15

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Margani-Affatato

IV uomo: Santoro

Var: Di Bello

Avar: Carbone.

Sassuolo-Fiorentina sabato 17 aprile alle 18

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Tolfo-Prenna

IV uomo: Maresca

Var: Pairetto

Avar: Galetto.

Torino-Roma domenica 18 aprile alle 18

Arbitro: Massa

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV uomo: Prontera

Var: Guida

Avar: Alassio