Arezzo-Napoli femminile, azzurre in Toscana per iniziare bene il 2023

«Sarà una partita importante dopo il rientro dalle feste». Presenta così la 13esima giornata Claudia Mauri. Arezzo-Napoli femminile è la prima gara del nuovo anno. Capitan Paola Di Marino e compagne saranno impegnate domani pomeriggio (ore 14.30) in Toscana.

«In trasferta non riusciamo a guadagnare quei tre punti che in casa conquistiamo di solito», afferma alla vigilia la centrocampista ex Milan. «Ci attendono due sfide toste (Arezzo e Cittadella), ma siamo fiduciose perché la Coppa Italia ha ulteriormente certificato il nostro ottimo stato di forma, che già avevamo mostrato contro la Lazio», ricorda la giocatrice classe 1992.

«Non possiamo lasciare punti in queste due prime trasferte del 2023», avverte Mauri. Le ragazze di Dimitri Lipoff ripartono dall’ottima prestazione contro le pantere. «Abbiamo chiuso il 2022 vincendo contro la capolista, speriamo di fare bene nel 2023», conclude Mauri.

Sarà assente l’italo-irlandese Melissa Toomey, che con la social media manager Valeria Alinei ha partecipato all’anteprima di «Cazzimma&arraggia», lo spettacolo di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, incentrato sulla trattativa che portò Diego Armando Maradona al Napoli (in scena sabato 28 e domenica 29 al Teatro Bolivar). A moderare l’incontro è stato il critico teatrale Michele Di Donato, accompagnato dallo speaker radiofonico Marco Pesacane.