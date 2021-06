L'Argentina in campo contro il Cile: Fifa vieta immagine Diego su maglie

Venerdì 4 giugno l'Argentina gioca la partita contro il Cile valida per le qualificazioni mondiali nello stadio di Santiago del Estero, al nord del Paese. È la prima gara della Seleccion dopo la morte di Diego Armando Maradona, deceduto il 25 novembre. La federcalcio di Buenos Aires aveva pensato di onorare la figura del Capitano della Seleccion campione del mondo nel 1986 mettendo la sua immagine sulle maglie, come era accaduto nello scorso marzo in occasione della partita della squadra under 23 in Giappone. Ma la Fifa, secondo quanto hanno scritto numerosi siti argentini, si è opposta. E dunque Messi e compagni indosseranno prima di giocare una casacca con l'immagine di Diego, che era stato anche commissario tecnico della Seleccion ai Mondiali di undici anni fa in Sudafrica.

All'esterno di Santiago del Estero sarà inaugurata, prima della gara, una statua in bronzo di Maradona dell'altezza di cinque metri.