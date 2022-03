Argentina, follia per Maradona: «Portiamo il cuore di Diego in Qatar»

Le follie per Diego Maradona non si sono esaurite con la sua morte, avvenuta il 25 novembre 2020, in circostanze che la magistratura sta tuttora accertando (8 gli indagati per omicidio con dolo eventuale). Un'agenzia pubblicitaria, la Bombay, che ha sede anche in Argentina, ha lanciato una proposta appunto folle: trasportare il cuore di Diego, che è conservato presso il dipartimento di anatomia patologica della polizia di Buenos Aires, in Qatar durante i Mondiali, affinché sia “vicino” alla Seleccion capitanata da Lionel Messi.

Javier Mentasti e Manuel Vega, titolari dell'agenzia, hanno spiegasto che questa idea folle nasce dall'amore per il calcio e per Diego: «E siamo sicuri che apprezzerebbe questo pensiero, lui sarebbe stato vicino alla squadra nel Mondiale. Il suo cuore nello spogliatoio della Seleccion sarebbe un sogno».

A sostegno di questa iniziativa c'è Cesar Perez, che gestisce la casa-museo nel quartiere La Pateranal di Buenos Aires, dove Diego andò ad abitare con la sua famiglia quando firmò il primo contratto con l'Argentinos Juniors.

Tra le iniziative dedicate a Maradona per il Mondiale c'è quella della installazione della sua statua nell'aeroporto di Doha, un'idea che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha già discusso con Stefano Ceci, che era stato il più stretto collaboratore di Diego negli ultimi anni.