Argentina sul tetto del mondo: così Messi ha battuto anche la maledizione di Tilcara

Argentina campione del mondo e i social si tingono di bianco azzurro. Stories di Instagram inondate delle immagini della finale che si è disputata ieri in Qatar, chiudendo questa edizione dei mondiali con un 7-5 sconfiggendo la Francia di Kylian Mbappé ai rigori. Moltissimi i meme, i messaggi di congratulazioni alla pulce, Leo Messi, ma soprattutto i video della festa dei tifosi argentini, nel mondo e, soprattutto, a Napoli.

Sui social la storia della “maledizione di Tilcara”

Con la vittoria della terza coppa del mondo, l’Argentina rompe la temibile “la maledizione di Tilcara”. Sui social, infatti, stanno girando post e video che raccontano la storia che a quanto pare sarebbe nata nel 1986, ai tempi di Maradona.

Secondo la leggenda, la squadra argentina si ritirò nel paesino di Tilcara per allenarsi ad alta quota e imparare a gestire meglio la respirazione in mancanza di fiato. I giocatori vennero a conoscenza di un santuario della Vergine di Copacabana e andarono lì per pregare e promettendo alla Vergine che se avessero vinto sarebbero tornati a Tilcara con la coppa. Il mondiale lo vinsero, ma al santuario non tornarono.

Questo, secondo la credenza, avrebbe scatenato la sfortuna della squadra che dal 1986 non vinse più. Nonostante molti giocatori abbiano sempre smentito questa leggenda, negli anni qualche striscione, in merito, è spesso comparso sugli spalti.

Finalmente, dopo 36 anni, l’Argentina torna campione, dimostrando che il bel gioco va contro ogni superstizione.

Instagram e Twitter, le congratulazioni a Leo Messi

La star indiscussa dei media è Leo Messi, erede di Maradona, stella del calcio che, con la vittoria ai mondiali, raggiunge il D10s del calcio ed entra nella storia. I giocatori argentini, in varie interviste, avevano affermato che, in caso di vittoria, sarebbero stati più contenti per Messi che per loro stessi.

Piattafome inondate dai messaggi di auguri al campione. Primo fra tutti il grande Pelé, che dopo le preoccupazioni degli ultimi giorni, pubblica un post sul suo profilo Instagram: «Oggi il calcio ha continuato a raccontare la sua storia, come sempre, in modo appassionato. Leo messi vince il suo primo mondiale, come meritava il suo percorso. Mio caro amico Mbappé, segnare quattro gol in una finale. Che regalo è stato guardare questo spettacolo al futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per la fantastica campagna. È bello vedere l’Africa brillare. Congratulazioni Argentina! Sicuramente Diego ora sta sorridendo».

Dal Brasile, arrivano le congratulazioni anche da Ronaldo: “Il calcio di questo tizio mette all’angolo ogni rivalità. Ho visto molti brasiliani – e persone provenienti da tutto il mondo – tifare per Messi in questa finale elettrizzante. Un addio degno del genio che, ben oltre essere una stella della Coppa del mondo, ha capitanato un’epoca. Congratulazioni Messi!”.

O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era.



Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022

Il Barça blu granata segue a ruota con un tweet “Ce l’ha finalmente fatta” e poi il post su Instagram “per noi sarai sempre il migliore”. E ancora, David Beckam “El rei Leo Messi”, Roger Federer “Argentina da favola” e addirittura Barack Obama: “Congratulazioni Argentina e al GOAT, Lionel Messi”.

TikTok, le immagini della festa

Napoli come Buenos Aires. Sui social sono tantissimi i video dei festeggiamenti della comunità argentina a Napoli, che da piazza Dante sono arrivati fino ai quartieri spagnoli, festeggiando e cantando davanti al murales di Diego.

Il web si commuove vedendo le immagini della pulce che festeggia con la mamma: un abbraccio vero, sincero, l’orgoglio di una madre.

TikTok porta gli spettatori a Buenos Aires e si riempie delle esultanze dei tifosi: qualche giorno fa era in tendenza le immagini di questo tifoso che non contenendo la gioia per il primo gol dei bianco azzurri, rompe la televisione.

In tendenza anche la canzone “Muchachos”, inno simbolo dell’Argentina ai Mondiali in Qatar e sottofondo di milioni di video: solo su TikTok sono quasi 20 mila video. Perché sì, muchachos, ci siamo emozionati anche noi: siete campioni del mondo!