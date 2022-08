Arnautovich non basta: il Bologna ripreso dal Verona con il gol di Henry

Finisce 1-1 al Dall'Ara tra il Bologna e il Verona ospite: padroni di casa che nella ripresa restano in 10. Tutto si decide nel primo tempo: sblocca la partita Arnautovich al 21' su passaggio di Kasius.

Pareggia al 43' Henry su cross di Lazovic. Immediata la reazione del Bologna che torna in vantaggio un minuto dopo con Orsolini, ma il gol viene annullato dopo il ricorso al Var per fuorigioco. Lo stesso Orsolini che viene mandato negli spogliatoi al 78'. Non servono i 5 minuti di recupero a cambiare il risultato.