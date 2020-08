Via libera alla riunificazione delleCan A e B in unacan unica. aIl Comitato Nazionale in composizione allargata ai Rappresentanti degli ufficiali di gara ed a quelli delle Sezioni, si è riunito oggi in videoconferenza per discutere e deliberare la proposta di riunificazione delle CAN di A e B in un unico organo tecnico. L'importante riforma regolamentare - resasi necessaria per favorire anzitutto l'uniformità tecnica e di giudizio, anche in funzione dell'uso della tecnologia in campo con il VAR, favorirà la crescita dei giovani grazie a una sana competizione interna - è stata approvata all'unanimità dei partecipanti.



La delibera che riguarda la deroga, all'ordine del giorno, per la stagione sportiva 2019/2020, delle dismissioni dalla CAN C, fondata sul parziale svolgimento delle competizioni a causa dell'emergenza sanitaria, ha registrato anch'essa l'approvazione unanime. Le proposte di modifiche regolamentari, come approvate, verranno inviate alla FIGC per la verifica preliminare di conformità alle norme federali e per l'approvazione da parte del Consiglio Federale entro il mese di agosto, per entrare in vigore dal 1 settembre con la nuova stagione Ultimo aggiornamento: 22:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA