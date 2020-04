LEGGI ANCHE

Sono arrivate al Cotugno le 30 mila mascherine FFP2 donate da Fabio Cannavaro e inviate direttamente dalla Cina. La consegna è avvenuta nella mattinata di oggi grazie al cordone sanitario della Croce Rosse Italiana. Si tratta di un bellissimo gesto di solidarietà da parte dell'ex difensore, pallone d'oro e campione del mondo napoletano che allena in Cina ma anche da lontano non dimentica la sua città in un momento di difficoltà così grosso.