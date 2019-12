L'Arsenal sbanca il London Stadium, aggiudicandosi uno dei tanti derby londinesi della Premier League (quello di stasera era valido per la 16/a giornata) contro il West Ham United. Eppure, i padroni di casa allenati da Manuel Pellegrini erano passati in vantaggio con Ogbonna ma, nella ripresa, sono stati ribaltati. Martinelli dopo 15' ha firmato l'1-1, Pepe ha portato in vantaggio i 'Gunners' al 21' e Aubameyang ha firmato il tris al 24'. La formazione guidata da Freddie Ljungberg, attuale sostituto dell'esonerato Unai Emery, sale al nono posto in classifica, con 22 punti, e affianca Sheffield United, Crystal Palace e Newcastle. Gli 'Hammers' sono sedicesimi con 16 punti, gli stessi del Bournemouth. Ultimo aggiornamento: 23:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA