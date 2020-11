Edin Dzeko è risultato positivo al covid-19. L'attaccante della Roma lo ha comunicato attraverso un post su Instagram: «Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari.

Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica».

APPROFONDIMENTI VERSO LA JUVE Lazio, rebus tamponi: Immobile salta ancora l'allenamento IL COMMENTO Roma, il turnover finalmente paga: i titolari si riposano e Fonseca... CALCIO Milanese: «Non dormirò dopo questo esordio».... IL CASO Lazio è caos, i nuovi tamponi fatti in un ente terzo hanno... CALCIO Pagelle Roma, Spinazzola e Peres scatti e assist, si sblocca Mayoral

Ultimo aggiornamento: 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA