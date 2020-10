«Voglio una Fiorentina che se la vada a giocare, come quella vista contro l'Inter però commettendo meno errori rispetto a quella partita persa in rimonta». Lo ha detto Giuseppe Iachini in attesa della difficile trasferta domani alle 18 contro la Roma. Per la situazione d'emergenza sanitaria il tecnico viola è intervenuto in diretta streaming. «Andiamo ad affrontare che a mio avviso è più forte rispetto alla passata stagione - ha detto ancora Iachini -, con Fonseca che si è ormai ben inserito nel nostro calcio e un campione come Dzeko che segna e fa segnare, però ai miei chiedo che siano coraggiosi e spavaldi». Il tecnico della Viola rispetto alle ultime gare di campionato ritroverà Ribéry: «Franck è un giocatore importante, averlo in campo fa cambiare la prospettiva, la sua assenza ci ha penalizzati».

