Paulo Fonseca smorza l’entusiasmo per Calafiori, autore di uno splendido gol in Europa League contro lo Young Boys: «È un giovane che ha talento, ma che deve migliorare, imparare e crescere. Per voi è il migliore del mondo in questo momento e questo non è il modo giusto per aiutare un giovane». Domani contro il Sassuolo non giocheranno Smalling e Veretout, in dubbio Fazio e Kumbulla. Ecco la conferenza stampa del tecnico.

Smalling e Veretout. «Non sono pronti per la partita. Smalling si è allenato oggi con la squadra sta meglio, aspettiamo la prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo per domani».

L’emergenza in difesa. «La verità è che non abbiamo molti difensori centrali, Fazio e Kumbulla si sono fermati tanti giorni e non sono nelle migliori condizioni fisiche. Vedremo domani se uno dei due giocherà».

L’infortunio di Smalling. «Non si trasformerà in un infortunio più serio. Oggi ha cominciato ad allenarsi, stato bene e a breve tornerà».

Pellegrini e Villar. «Giocheranno due fra Pellegrini, Villar e Diawara».

Il Sassuolo. «Sono due squadre offensive, mi piace molto il loro modo di giocare. È una squadra che ha vinto le quattro partite che ha giocato fuori, offensivamente sono forti. Sarà una partita aperta, difficile, contro un Sassuolo che sta molto bene».

Difesa o attacco. «Come sempre in tutti i momenti della partita, abbiamo preparato una strategia offensiva e difensiva con i momenti di transizione».

Calafiori. «Ho una visione un po’ diversa. Per me Calafiori è un giovane che ha talento, ma che deve migliorare, imparare e crescere. Per voi è il migliore del mondo in questo momento e questo non è il modo giusto per aiutare un giovane. Ha fatto una buona partita, sta crescendo, ci crediamo per il futuro, ma punto. Non è niente di più in questo momento».

Ibanez, Kumbulla e Fazio titolari. «Vedremo chi giocherà».

Mirante o Pau Lopez. «Io ho scelto il portiere per domani, ma non ho pensato a cosa fare dopo questa partita».

Scontro per la Champions. «Il Sassuolo è in questa posizione con tutto il merito. Stanno giocando molto bene e non sono sorpreso. Ci sono nove squadre forti e questa classifica dimostra l’equilibrio che c’è in questo momento».

Meriti dei singoli o del gruppo. «Di entrambi. Quando si vince e si ha un’identità è più facile entrare. Per me è positivo sentire che tutti i giocatori sono pronti per aiutare la squadra e giocare».

