Dopo l'esclusione dai convocati dell'Italia arrivata ieri per i giocatori giallorossi, oggi tocca anche a Mkhitaryan. «Considerando la velocità del contagio da Covid nella Roma e l'isolamento della prima squadra dopo gli ultimi casi, Mkhitaryan non si unirà alla nazionale per le prossime due partite», è l'annuncio delle federazione armena che dovrà rinunciare al suo uomo di punta per le partite contro Georgia e Macedonia.

Ultimo aggiornamento: 13:43

