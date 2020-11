Nuovo stop per Chris Smalling: il difensore si è fermato per un leggero fastidio al ginocchio sinistro che lo ha costretto ad allenarsi in maniera individuale in vista della trasferta di giovedì contro il Cluj. L’inglese è reduce da un’intossicazione alimentare che non gli ha consentito di entrare tra i convocati della sfida con il Parma vinta 3-0 all’Olimpico domenica scorsa. Lo staff medico valuterà l’evoluzione delle sue condizione quotidianamente, così come quelle di Ibanez sostituito domenica per un risentimento al flessore. Più delicata la situazione di Mancini a cui è stato confermato il problema muscolare, il centrale nei prossimi giorni svolgerà allenamenti individuali.

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA