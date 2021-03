Un pensiero per Davide Astori sui campi di Serie A. La Lega, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà l'ex difensore della Fiorentina in tutte le gare della 25ª giornata proiettando al 13' dei primi tempi su tutti i maxischermi degli stadi una foto di Davide per tredici secondi.

«Davide è sempre nei pensieri di tutti noi - ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino - un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future».

