L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha escluso Alejandro "Papu" Gomez dall'elenco dei convocati per il match contro la Roma. Per il 32enne argentino, sempre più ai ferri corti con il tecnico di Grugliasco, si tratta della seconda esclusione dopo quella per il match con l'Udinese, poi non disputato a causa del maltempo.

Ultimo aggiornamento: 16:23

