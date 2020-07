Atalanta e Bologna aprono il programma della 35esima giornata di Serie A, la quartultima di questa travagliata stagione. I bergamaschi vengono dall'1-1 di sabato scorso sul campo del Verona, risultato grazie al quale sono saliti a 71 punti in classifica blindando così la partecipazione alla Champions League del prossimo anno; i felsinei, invece, vengo dall'umiliazione subito a San Siro col Milan, 5-1 il finale, e cercano il riscatto dopo le durissime parole del proprio tecnico Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Denswil, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. All. Mihajlovic

Nerazzurri e rossoblù si sono incontrati in Serie A per ben 48 volte ai piedi delle alpi Orobie, con 26 vittorie dei padroni di casa, 15 pareggi e 7 successi degli emiliani, i quali sono tornati a Bologna con i 3 punti in tasca per l'ultima in occasione della gara giocata nella stagione 2008/2009 grazie ad un gol di Volpi.

