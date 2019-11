Ultimo aggiornamento: 13:11

Atalanta e Cagliari si sfidano per l'11a giornata di Serie A alle 12.30 domenicali in un match dal sapore di alta classifica. Le due squadre sono infatti rispettivamente 3a e 7a in campionato, ma distanziate l'una dall'altra di soli 3 punti; gli orobici nel turno infrasettimanale hanno colto un ottimo pareggio a Napoli, mentre i sardi, in serie positiva da 8 giornate, hanno vinto una non facile partita casalinga contro il Bologna col punteggio finale di 3-2.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. GasperiniOlsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All. Maran