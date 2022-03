Un'Atalanta in enorme difficoltà per tutta la partita riesce a sbancare il Dall'Ara con un gol a sorpresa, nei minuti finali. Mentre la squadra rossoblù di Mihajlovic sembrava poter quanto meno portare a casa il pareggio, sfiorando anche in qualche occasione il gol, è arrivato all'82' il gol vittoria di Cissé. Con questo risultato l'Atalanta resta a -12 dal Napoli. E gli azzurri di Spalletti, nel prossimo turno, dovranno affrontare proprio l'Atalanta fuori casa.