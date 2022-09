RIETI - E venne il giorno del primo gol in serie A di Emanuele Valeri con la maglia della Cremonese. L'esterno sinistro originario di Cottanello, che ha vestito la maglia del Fc Rieti nella stagione 2016/17, nel lunch match della sesta giornata del girone d'andata, ha trovato la via della rete al Gewiss Stadium di Bergamo pareggiando i conti al 78' dopo il vantaggio dell'Atalanta siglato da Demiral al 74'. Un tap in di sinistro dopo la respinta corta di Musso, che vale un punto prezioso su un campo complicato.



Un gol "pesantissimo" messo a segno al cospetto dell'attuale capolista della serie A (insieme a Napoli e Milan), permette ai grigiorosso di muovere la classifica alla vigilia del match di domenica prossima allo Zini contro la Lazio, che per Valeri è un vero e proprio "derby" del cuore essendo un dichiarato tifoso biancazzurro, ma che non fu preso dalla Lazio a 13 anni.

«Emozione grandissima, soprattutto perchè sono arrivati punti importanti su un campo difficile - afferma ai microfoni di Sky Sport - Il gol è dedicato alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi hanno insegnato a non mollare mai».