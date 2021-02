La finale era un obiettivo ed è stato centrato. L’Atalanta regola il Napoli quasi senza soffrire e si prende la quinta finale di Coppa Italia della sua storia. «Sul 2-1 mi sono preoccupato, il Napoli è un squadra forte e quando ti attacca ti mette in difficoltà» ha subito detto Gian Piero Gasperini: «Volevamo il terzo gol, loro erano sbilanciati e ci siamo riusciti. Pessina ci sta dando moltissimo. Col Napoli sapevamo sarebbe stata dura, loro erano molto motivati».

«Faccio i miei complimenti alla squadra, stiamo giocando tantissimo in queste settimane» ha continuato Gasperini a Rai Sport. «Non è facile mantenere concentrazione allo stesso livello, ma proviamo a essere competitivi sempre. Tra due settimane avremo il Real Madrid in Champions, abbiamo grande adrenalina e voglia di fare. Vincere la Coppa sarebbe importante, ma anche tutti i risultati che abbiamo raggiunto in questi anni sono indimenticabili e ci hanno aiutato a crescere come club.

