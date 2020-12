Sono ore di tensione all’Atalanta, stasera in campo ad Amsterdam contro l’Ajax (basta un punto per gli ottavi). Sono in tanti a chiedersi quanto durerà l’armistizio tra Gian Piero Gasperini e Papu Gomez, arrivati a muso contro muso nell’intervallo della gara di Champions contro il Midtjylland, mentre alcuni audio diffusi questi giorni parlano di un presunto litigio furente e di dimissioni pronte da parte del tecnico dei bergamaschi. La Dea nega, ma intanto i betting analyst di Stanleybet.it puntano decisi sull’addio precoce dell’allenatore. Le dimissioni o l’esonero del tecnico valgono appena 1,20, contro il 3,50 della permanenza a Bergamo. Si può scommettere anche sul successore: in pole ci sono Maurizio Sarri, ancora a spasso dopo l’ultima esperienza alla Juventus (con vittoria dello scudetto) e Massimo Brambilla (attuale tecnico della Primavera atalantina) a 3,50. Anche l’ex allenatore di Parma e Bologna, Roberto Donadoni, è un profilo che potrebbe andare a genio alla società bergamasca ed è dato a quota 6,00 come terza opzione. Infine, seguono Luciano Spalletti, Walter Mazzarri e Alberto Zaccheroni, tutti offerti a 10,00. A 13,00 si punta sull’esordio in panchina in Serie A di Daniele De Rossi, oppure su Luigi Di Biagio, Walter Zenga e Vincenzo Montella. L’idea Clarence Seedorf, invece, vale 20,00. Stessa quota per Andrea Stramaccioni e Roberto D’Aversa. Finito? Macché. Si punta a 40 su Zdenek Zeman in panchina entro il 25 dicembre 2020. Vedremo come andrà a finire.

