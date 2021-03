Atalanta, Gasperini avvisa i suoi: «L'Inter è meritatamente prima in classifica»

Cagliari, Napoli, Sampdoria e Crotone. Sono le quattro vittorie di fila in campionato dell’Atalanta, che non vuole frenare la sua corsa e a San Siro proverà a battere l’Inter, la capolista. «Sono meritatamente primi in classifica», ha detto Gian Piero Gasperini.

Inter. «A San Siro contro di loro non siamo riusciti a vincere? Se c’è una legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la volta buona. Ma domani il match ci può dire molto sulle nostre condizioni. Incontriamo una squadra meritatamente prima in classifica, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane. È sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma ci sono 13 giornate».

Sudamericani. «Rimarranno a Bergamo ed è una buona notizia, ma riguarda tutte le squadre. Anche le squadre inglesi e tedesche».

Gollini o Sportiello. «Giocherà o Gollini o Sportiello. Marco ha fatto due buone partite, anche se non è stato impegnato molto. Anche col Crotone, sta attraversando un buon momento, dunque merita delle chance di giocare».

Reparto offensivo. «Segnale tanto, è una soddisfazione, è un segnale di fiducia. Questa squadra mi sta dando soddisfazione: per fare bilanci ci vuole tempo, ma questa è una buona striscia anche per l’atteggiamento. In questo momento stanno bene un po’ tutti, c'è un bel clima».

Crescita. «C’è da parte di tutti, un esempio è Miranchuk. Cerchiamo sempre qualche accorgimento, anche se l’impostazione è quella».

Partita. «Le ultime partite con l’Inter sono state molto buone, abbiamo perso l’ultima del campionato scorso, ma ci sono stati due pareggi sempre in rimonta. L’Inter e la Juventus hanno qualcosa in più, noi ci siamo avvicinati negli scontri diretti che abbiamo giocato contro di loro».



