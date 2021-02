«Abbiamo provato a vincerla, ma il Napoli è una squadra forte». Così Gian Piero Gasperini commenta Napoli-Atalanta, andata delle semifinali di Coppa Italia. «Nel primo tempo siamo andati bene, nella ripresa invece la gara è stata molto spezzettata. Ci rituffiamo nel campionato, poi vedremo chi mercoledì prossimo si prenderà il pass per la finale. La difesa a tre del Napoli l'avevo già vista domenica col Parma, ma non me l'aspettavo stasera dall'inizio. Troppe gare? Vale per tutti, anche per i nostri avversari».

«Toloi ha fatto bene, soprattutto nel primo tempo ha avuto tanto spazio» ha continuato a Rai Sport l'allenatore dell'Atalanta. «Purtroppo non è riuscito a far gol. Muriel è in grande condizione e lo ha dimostrato ancora stasera, giocando ogni tre giorni abbiamo bisogno di lui come di Ilicic. Solo così possiamo fare sempre buone gare nonostante i tanti impegni. Stasera di occasioni ne abbiamo avute tante contro una squadra forte come il Napoli: se ne sfrutti una poi la partita può cambiare».

