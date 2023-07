Atalanta, Hojlund vola in Premier League: al Manchester United per 84 milioni di euro

Il Manchester United ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento dell'attaccante della nazionale danese Rasmus Hojlund sulla base di 72 milioni di sterline (quasi 84 milioni di euro), riferisce la Bbc. Il giocatore, 20 anni, si trasferirà all'Old Trafford per un compenso di 64 milioni di sterline, più 8 di bonus.

Hojlund era arrivato all'Atalanta nell'agosto 2022 ed ha segnato 10 gol in 34 presenze la scorsa stagione.

L'attaccante danese, approdato a Bergamo il 27 agosto dell'anno scorso dallo Sturm Graz, era stato pagato 17 milioni dai nerazzurri, che realizzano così in una sola stagione una plusvalenza da record. Il giocatore ha già l'accordo da tempo per 4,5 milioni d'ingaggio all'anno coi Red Devils e oggi non è sceso in campo nell'amichevole vinta per 3-1 dai bergamaschi in casa del Bournemouth. Propedeutico alla sua cessione, l'ingaggio ufficializzato nel primo pomeriggio di El Bilal Touré per 27 milioni più 3 di bonus dagli spagnoli dell'Almeria.