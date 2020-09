Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sorriso che ha illuminato più del solito gli schermi dei telefonini. Scorrendo i social, infatti, spunta dopo quasi un mese un aggiornamento dal profilo di Josip Ilicic. Il fantasista dell'Atalanta è tornato a comunicare su Instagram con i suoi tifosi, con i suoi follower. E l'ha fatto regalando una gioia a chi lo ha aspettato per tanto tempo. La stella bergamasca è felice insieme alle sue due bambine durante una domenica passata in famiglia tra le strade della sua città. Poche parole, solo due emoj: un papà con le figlie e un cuore. Dall'altra parte dello schermo migliaia di amici, reali e virtuali, ad applaudire questo piccolo grande messaggio.Proprio ieri Muriel, il suo compagno di squadra, aveva commentato così il rientro in squadra di Ilicic: «L'ho visto bene, molto bene, è molto motivato. Ha un viso diverso rispetto a prima. È tornato da noi e si vede che ha voglia di ricominciare e di fare bene. L'ho visto davvero bene, molto contento. Speriamo che possa recuperare il tempo che ha perso e ci aiuti come ha sempre fatto».