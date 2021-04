Live Atalanta-Juventus 0-0: Pirlo si affida a Dybala

Delicata sfida Champions a Bergamo tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi vogliono continuare la loro corsa per accedere per il terzo anno di fila alla massima competizione europea, mentre i bianconeri non possono pensare di affrontare la prossima stagione senza poter giocare la Champions League. L’Atalanta si trova in quarta posizione nella classifica del campionato di Serie A con 61 punti e con un vantaggio di sole due lunghezze sul quinto posto occupato dal Napoli. La Juventus occupa il terzo posto in graduatoria con 62 punti, a quattro punti dalla seconda piazza del Milan.

LA PARTITA IN DIRETTA

Gasperini sceglie Pessina e Muriel alle spalle di Zapata davanti, mentre in mezzo al campo ci sono De Roon e Freuler. Difesa guidata da Palomino. Dalla panchina Ilicic.

Con il forfait di Ronaldo, Pirlo rilancio nell'undici titolare Dybala, che affiancherà Morata. L'esterno destro è McKennie, con Chiesa spostato sulla sinistra. In difesa Chiellini vince il ballottaggio con Bonucci per affiancare De Ligt.