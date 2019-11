SEGUI LA DIRETTA

14:30

Atalanta e Juventus aprono il programma della 13a giornata di Serie A alle ore 15 di oggi. I bergamaschi sono al momento quinti in classifica a quota 22 punti dopo il pareggio a reti inviolate di 15 giorni fa in casa della Sampdoria, e cercano il successo contro la capolista del campionato, la Juventus, reduce dall'1-0 casalingo sul Milan prima della sosta e rullo compressore fino a questo punto del torneo, ancora imbattuta e con 10 vittorie totali sulle 12 partite fin qui disputate.L'Atalanta ha vinto solo 7 volte su 57 precedenti giocati a Bergamo: l'ultima il 3 febbraio 2001, 2-1 con vantaggio bianconero grazie all'autorete di Paganin e rimonta degli orobici col pareggio di Lorenzi e gol vittoria di Ventola; nelle altre 50 occasioni, 26 successi della Juventus e 24 pareggi. L'anno scorso uno spettacolare 2-2, con rete di Cristiano Ronaldo a fissare il punteggio finale.Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow. All.: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi F., Masiello, Kjaer, Arana, Castagne, Ibanez, Muriel, Traore, Piccoli.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All.: Sarri. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, Emre Can, Matuidi, Ramsey, Douglas Costa.Rocchi di Firenze.