«Una grande Atalanta fino al pareggio della Juventus, raggiunto in modo rocambolesco, fin lì l'Atalanta meritava di vincere nettamente. Dopo l'1-1 la Juventus ha trovato morale e la sua superiore qualità ha deciso il risultato». L'allenatore dell' Atalanta, Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta per 3-1 in casa contro la Juventus.

«Il fallo di mano di Cuadrado sul gol del 2-1? L'ho rivisto ma come ho detto molte volte c'è confusione sui falli di mano in area, io ho grandi dubbi anche sul rigore che ci hanno assegnato sullo 0-0 - spiega Gasperini ai microfoni di Sky Sport -. Così diventa difficile, ci sono interpretazioni diverse. Io sono convinto che gli errori ci saranno sempre ma si deve avere maggiore chiarezza: a bocce ferme, chi ha giocato a calcio, chi è nel mondo del calcio deve trovare una valutazione simile, per evitare una lotteria». Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA