Non bastano il sacrificio, tanto cuore e il mito Immobile. Lazio beffata da De Roon nel recupero finale: finisce 2-2. Sarri c'aveva fatto la bocca, ma il ritorno al successo in trasferta ( manca ormai dal 21 agosto a Empoli) è rimandato al prossimo contropiede. Già, perché non rientra nel Dna del mister, ma è questa – vedi il derby e l'ultima vittoria – è diventata la principale arma biancoceleste. Nella bolgia del Gewiss Stadium, ognuno spara le proprie cartucce.

Atalanta subito a tutto Gasp, ma è Pedro il primo a esplodere. Al posto giusto nel momento giusto, sempre. Alle spalle d'Immobile, l'ex giallorosso nel primo tempo raccoglie la respinta di Musso e lo trafigge. Gli orobici però non demordono e continuano a lottare a un ritmo infernale. Sino a quando non trovano nel recupero la rete: Zapata sgomma su Marusic e frantuma i guantoni di Reina.

Nella ripresa il copione non cambia: i bergamaschi conducono la partita, ma è la Lazio a trovare varchi per far male. Immobile, lanciato da un Cataldi con un'altra sventagliata da applausi, calcia al volo su Musso. Venti minuti dopo arriva però finalmente il gol, che porta Ciro in cima alla storia della Lazio. Ora è realtà il sogno: agganciato a 159 centri il recordman Silvio Piola nel campo dove la rincorsa del bomber era iniziata nel 2016, il 21 agosto. Sei anni dopo, nessuno come Immobile, che vola sotto la balaustra del settore ospiti ad esultare insieme a 547 tifosi al seguito. Applausi scroscianti al cambio all'85 e cori per King Ciro. Ma la festa è rovina da De Roon al penultimo minuto di recupero.

Atalanta-Cagliari, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

94' - De Roon pareggia la partita con un grande destro di controbalzo

93' - Lucas Leiva ammonito per un fallo tattico a centrocampo

91' - Ammonito Reina per perdita di tempo. Il portiere viene colpito da un oggetto proveniente dagli spalti

90' - Grande occasione per l'Atalanta: il tiro di Piccoli finisce sull'esterno della rete

85' - Sarri sostituisce Immobile con Muriqi

83' - Cambio per l'Atalanta: entra Piccoli per Zappacosta

82' - Raul Moro si presenta tutto solo davanti davanti a Musso, ma non riesce a segnare

78' - Ammonito Demiral per l'intervento su Immobile

77' - Doppio cambio per Sarri: dentro Raul Moro e Lucas Leiva per Felipe Anderson e Cataldi

75' - Immobile segna il gol del vantaggio ed eguaglia i gol di Piola (miglior marcatore della storia della Lazio)

67' - Doppio cambio per l'Atalanta: Muriel entra al posto di Ilicic, Scalvini per Lovato. Sarri mette Basic per Luis Alberto

59' - Primo cambio per Gasperini: entra Malinovskyi, esce Pasalic

53' - Ribaltamento di fronte, ci prova l'Atalanta: la conclusione di mancino di Zappacosta viene deviata in calcio d'angolo

52' - Immobile si presenta tutto solo davanti a Musso: la sua conclusione viene neutralizzata da una grande parata dell'ex Udinese

46' - Inizia il secondo tempo della partita, senza cambi tra i due allenatori

PRIMO TEMPO

46' - Grande azione personale di Zapata che tiene botta su Marusic e lo supera, poi scarica un destro potente e incrociato sul secondo palo che batte Reina

42' - Scintille in campo dopo un intervento di Luis Alberto su Freuler. Dopo un momento di tensione, il gioco prosegue senza conseguenze

34' - Luiz Felipe stende Zappacosta: cartellino giallo per il difensore biancoceleste

31' - L'Atalanta continua ad attaccare ma la Lazio respinge i tentativi dei nerazzurri: Zapata suona la carica, la difesa regge

18' - Palla profonda per Immobile, imbeccato alle spalle della difesa dell'Atalanta, il suo tiro viene parato da Musso, ma sulla ribattuta si avventa Pedro che sblocca la gara del Gewiss Stadium

10' - Demiral svetta di testa su calcio d'angolo: pallone al lato

9' - Un'altra occasione per l'Atalanta, sempre con Zapata. Stavolta il colombiano viene murato da Milinkovic-Savic

6' - Inizio aggressvo dell'Atalanta: occasione per Zapata che viene murato dalla difesa biancoceleste. L'azione continua e ci prova anche Ilicic, anche lui chiuso al limite dell'area

1' - Tutto pronto al Gewiss Stadium per la prima partita dell'undicesimo turno di Serie A tra Atalanta e Lazio. Obiettivo (per entrambe): superare la Roma di José Mourinho

Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler Koopmeiners, Mahele; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.